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02 Ağustos 2018 12:01

Kara’dan altın kemer

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Belediye Kültürpark Spor Salonu’nda birçok alanda dersler veren Zekeriya Kara, şehit Fethi Sekin adına bu yıl ikincisi düzenlenen Muay Thai Altın Kemer Turnuvasından ödülle döndü.

Kara’dan altın kemer

02 Ağustos 2018 12:01


İlk profesyonel muay thai müsabakasına katılan Zekeriya Kara İnegöl’ü başarıyla temsil ederek altın kemeri aldı. Zekeriya Kara 81 kiloda ilk profesyonel müsabakasını Celal Artim’le yaptı. Maçın 2. Raundunda rakibi müsabakayı terk etti. Şehit Fethi Sekin adına tertiplenen müsabakada şampiyon olan Zekeriya Kara, kemeriyle ve katkılarından dolayı teşekkür plaketiyle İnegöl Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Şevki Yücel’i ziyaret ederek, başarı ve heyecanını paylaştı. Yücel, "Zekeriya Kara kardeşimiz çok gayretli ve başarılı bir sporcu ve antrenör. Yıllardır bu işin içerisinde mücadele ediyor. Dövüş sporlarının ayrı bir zorluğu var. Dayanıklılık, azim ve isiplinle çalışma gerektiren spor dalı. Zekeriya kardeşimiz ilk profesyonel maçında altın kemere ulaşarak hepimizi gururlandırdı. Ben bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum" dedi.




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