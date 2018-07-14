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14 Temmuz 2018 11:14

Karadenizliler Nilüfer’de buluştu

Nilüfer Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 17’incisi düzenlenen Karadenizliler Gecesi’nde, yüzlerce kişi kemençe eşliğinde horon tepti.

Karadenizliler Nilüfer’de buluştu

14 Temmuz 2018 11:14

Karadenizlilerin coşkusunu paylaşan Başkan Bozbey, "Gelenek ve göreneklerinizi asla unutmayın, bu kültürün yaşaması gerekiyor” dedi.


Bursa’da yaşayan Karadenizliler, Nilüfer’de, Konak Kapalı Pazar Alanı’nda bir araya geldi. Nilüfer Belediyesi’nin katkılarıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Karadenizliler Gecesi, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl 17’incisi düzenlenen ve büyük ilgi gören geceye Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katıldı. Cesur Nezor’un sunuculuğunu üstlendiği gecede Karadeniz’in güçlü seslerinden Hayri Yaşar Karagülle, Zeynep Başkan, Nihat Yılmaz, İlyas-Furkan Derya ve Boran Alpaslan Akkaya sahne aldı. Alanı dolduran Karadenizliler de, yöresel şarkılar ve kemençe eşliğinde saatlerce horon tepti.



Bozbey: "Bu kültürün yaşaması gerekiyor"


Geceye katılarak Karadenizlilerin coşkusuna ortak olan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 17 yıldır Karadeniz kültürüne ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Bozbey, "Karadenizliler Gecesini düzenlemeye 17 yıl önce başladık ve geleneksel olarak bu geceyi düzenlemeye devam ediyoruz. Geçen yıl Karadeniz’in her yerini görebilme imkanı buldum. Ben Karadeniz insanının bu kadar misafirperver olacağını biliyordum ama orada görmenin mutluluğunu yaşadım. Karadeniz insanını yürekten ve gönülden kutluyorum. Oradan buraya göçmüşsünüz ama gelenek ve göreneklerinizi asla unutmayın, çocuklarınıza aşılayın. Çünkü öyle bir güzel kültür var ki bu kültürün yaşaması gerekiyor" dedi.


Başkan Bozbey, konuşmasının ardından Karadeniz’in esintisini Nilüfer’e taşıyan sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti.




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