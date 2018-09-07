Karagöz İngilizce sahnede

Toplantıda 600 yıllık Karagöz gölge oyunu İngilizce olarak sahnelendi. Yabancı davetliler büyük bir keyifle izlerken, Türkler ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Dünya Tarihi Kentler Birliğini’nin 3 gün sürecek toplantısının açılışına dünyanın farklı ülkelerinden belediye başkanları ve davetliler geldi. Toplantıya Dünya Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Kyoto Belediye Başkanı Daisaku Kodawa ve Japon heyet de katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi Karagöz Sanatçısı Osman Ezgi, konuklara Karagöz gölge oyunu sahneledi. Ezgi, sürpriz yaparak oyunu İngilizce olarak sahneledi. İlk defa Karagöz oyununu izleyen yabancı heyet oyundan büyük keyif alırken, oyunu Türkçe izlemeye alışkın Türk izleyiciler ise şaşkınlık yaşadı. Büyük bir ustalıkla oyunu İngilizce sergileyen Osman Ezgi, oyun sonunda izleyenlerden büyük alkış aldı.

Karagöz sanatçısı Osman Ezgi, “Bugün burada İngilizce bir oyun oynattık. 6 dakikalık bir sahneydi. Misafirlerimiz yabancı olduğu için dil olarak da İngilizce’yi tercih ettik, keyifli bir gösteri oldu. Türkiye’de İngilizce bir gösteri yapmamıştım, ilk defa yapıyorum. Yurt dışına gittiğimizde yabancı dilde oynatmıştık, ama bu Türkiye’de ilk defa oluyor. Benim gibi bu oyunu yabancı dilde seslendirmeye çalışanlar oldu, ama dili iyi bilmediğiniz zaman espiriler kayboluyor. Kültür farklılığından dolayı her milletin espri anlayışı farklı olduğu için zorlanıyoruz. Arada perde olduğu için seyircileri de görmüyoruz. Sadece seslerden anlayabiliyoruz. Gülmelerden anladığımız kadarıyla izleyenler memnun kaldı. Türk seyirci ise şaşırdı. Bundan sonra talep olduğu takdirde yabancı dilde sergileyebilirim” dedi.