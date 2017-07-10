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10 Temmuz 2017 11:28

Karagöz Şenliği’nde ünlü sanatçılar binlerce kişiyi coşturdu

Bursa’nın Orhaneli İlçesi’nde belediye tarafından düzenlenen 26.

Karagöz Şenliği’nde ünlü sanatçılar binlerce kişiyi coşturdu

10 Temmuz 2017 11:28

Karagöz Kültür Şenliği ve Yörük Türkmen Şöleni’nde ünlü sanatçılar Bengü, Coşkun Sabah ve Aleyna Tilki binlerce kişiye coşku dolu anlar yaşattı. Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, 3 gün süren şenlikte Türkiye’nin 61 ilinden on binlerce kişiyi ağırladıklarını söyledi


Bu yıl 26’ncısı düzenlenen Karagöz Kültür Şenliği ve Yörük Türkmen Şöleni renkli görüntülerle sona erdi. Uludağ’ın eteklerindeki panayır alanında gönüllerince eğlenen vatandaşlar ünlü şarkıcılar Coşkun Sabah, Aleyna Tilki ve Bengü’nün şarkılarıyla coştu.


Orhaneli Karagöz Alanı’nda 2 gün süren festivali çok güzel bir şekilde tamamladıklarını belirten Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, “Festivalimizi tamamladık. İlk gün çelenk törenimiz ile başladı, sonra Yörük Türkmen Şöleni’ni yaptık. Son gün profesyonel sanatçıların olduğu konserlerle festivalimizi bitirdik. Türkiye’nin ve dünyanın birçok ülkesinden bir çok dostumuz geldi. 61 ilden Yörük Dernekleri Başkan ve yöneticileri teşrif etti. Uluslararası kardeşlerimiz bizlerleydi. Yurt dışından kardeş ilçelerimizden misafirlerimiz geldi. 3 günden beri sevgisi, neşesi, eğlencesi, duygusu çok yüksek zaman geçirdik. Gönül pınarlarının aktığı 3 gün yaşadık. Ben buraya gelen, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Şenliğin kapanış programında ise Coşkun Sabah, Aleyna Tilki ve Bengü sahne aldı. Konserde sahneye ilk olarak Coşkun Sabah çıktı. Şarkılarını binlerce vatandaşla birlikte söyleyen Sabah, Orhaneli’de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.


Pop müzik dünyasının son dönemdeki popüler isimlerinden Aleyna Tilki’nin sahne almasıyla şenlik alanında coşku ikiye katlanırken, Bengü de gecenin finalinde sahne performansıyla göz doldurdu. Eski ve yeni şarkılarını söyleyen Bengü’ye hayranları da eşlik etti.




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