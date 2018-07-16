Karagöz’den muhteşem final

Karagöz Halk Dansları Topluluğu, 2017- 2018 sezonunu Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda sergilediği muhteşem performansla tamamladı. Tekirdağ’dan Hakkari’ye Türkiye’nin farklı bölgelerinden derlenen danslar, açık hava tiyatrosu alanını dolduran vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Karagöz Halk Dansları Topluluğu, Türkiye’nin dört bir yanından sunduğu yöresel danslar ile bir kez daha gönülleri fethetti. Yurt içi ve yurt dışında sayısız başarıları ile Bursa ve Türkiye’yi gururlandıran topluluk, ışık geçişleri ve arka planda dönen video kliplerle izleyenleri mest etti. Uzun süre alkışların susmadığı gösteride Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yıldız, grubun eğitmenleri Selin Kılıç ve Gökhan Kılıç’a çiçek takdim etti.

Karagöz Halk Dansları Topluluğu’nun izleyicilere keyifli bir akşam yaşattığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, "Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Müthiş bir görsel şov izledik. Bu şovu hazırlayan eğitmenlere, dansçılara ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Orkestra Şube Müdürü Dr. Turgay Mercan ise 1988 yılından bu yana faaliyet gösteren grubun kurucularından olan Kenan Çelik’i sahneye davet ederek, kendisine teşekkür etti. İki bölümden oluşan gösterinin sonunda tüm dansçılar, hatıra fotoğrafında buluşarak anı ölümsüzleştirdi.