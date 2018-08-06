Karakalem ile yapılan resimler fotoğrafı aratmıyor

Özcan Temiz, bir yandan özel sektörde çalışırken, bir yandan da kara kalem portre ve manzara resimleri yapıyor. Temiz, siyah beyaz fotoğraftan ayırt edilemeyen resimlerini uzun emeklerle tamamlıyor. Özcan Temiz, "Resme olan ilgimi ortaokul yıllarında fark ettim. İlk karikatür çizimleri yapıyordum. Çizgi film karakterlerini çiziyordum. Daha sonra bir müddet ara vermek zorunda kaldım. Üniversite, askerlik derken çizimlerden uzak kaldım. 3 yıl önce çizimlerimi gören bazı arkadaşlarım tekrar bu işe yönelmem gerektiği hususunda telkinde bulundular. Ben de tekrar resme başladım. Arkadaşlarım çizimlerimi beğendi. Herkes talepte bulunmaya başladı. Ben de bu doğrultuda devam ettim. Her zaman en iyisini yapmaya çalıştım. Benim tarzım gerçekçilik üzerine. Verilen resimlerin aynısını kağıt üzerine geçirerek bu işi yapıyorum" dedi.

Bir eserin uzun sürede ortaya çıktığını anlatan Özcan Temiz, "En uzun çalışmam 3 kişilik bir aile resmi idi. 100 saati buldu. Tek kişilik bir portre ortalama 15 saatimi alıyor. Benim tarzımda çalışan pek insan. İnsanlar ilk gördüklerinde inanamıyorlar. Bunun bilgisayar ortamında veya farklı teknolojiyle yapıldığını zannediyorlar. Ama çizim videolarımı, çizim aşamalarını gösterdiğimde inanıyorlar ve çok şaşırıyorlar. İleriye dönük planlarım var. Türkiye’de kara kalem denildiği zaman akla ilk gelen ismin Özcan Temiz olmasını ve ülkemi bu alanda temsil etmek istiyorum" diye konuştu.