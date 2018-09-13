‘Karalar bağlatan' karar 98 yıl sonra yine TBMM'de

Bursa'nın Yunan askerleri tarafından işgâlinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin riyaset kürsüsü siyah örtüyle örtülürken, 31. içtimada alınan bu kararın tıpkı basımı, Bursa'nın kurtuluş gününde TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a sunuldu. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve Bursa Milletvekillerinin de katıldığı ziyarette konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın işgâlden kurtulmasının ardından Büyük Millet Meclisi riyaset (başkanlık) kürsüsünden kaldırılan puşide-i siyahın (siyah örtünün) bu topraklar üzerindeki yasın son bulduğunun timsâli olduğunu vurguladı.

Cihan Devleti Osmanlı'ya 130 yıl başkentlik yapan, asırlar boyu barış, huzur ve hoşgörünün merkezi sultanlar ve evliyalar şehri Bursa, 8 Temmuz 1920'de Yunan işgaline uğramıştı. Her vatan toprağının işgali ülke genelinde büyük üzüntüye yol açarken, payitaht Bursa'nın işgali özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde derin kedere yol açtı. Konu hemen meclis gündemine geldi ve müzakere edildi. Kürsüye gelen Burdur Milletvekili İsmail Suphi Bey, Yunanların işgal ettiği Anadolu topraklarında yaptığı zulümleri bir bir anlattı. TBMM'deki bu mütalaalar üzerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM riyaset kürsüsüne kapkara bir örtü örtülmesini istedi. Ulusal bir yas anlamı taşıyan ve Puşude-i Siyah olarak anılan kara örtü, Bursa'nın işgalden kurtulduğu 11 Eylül 1922 günü meclis kürsüsünden kaldırıldı ve yas sona erdi.

Puşude-i Siyah kararı Meclis Başkanı'nda

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yılı farklı etkinliklerle kutlanırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Milletvekilleri Efkan Ala, Emine Yavuz Gözgeç, Osman Mesten, Mustafa Esgin, Refik Özen, Atilla Ödünç, Zafer Işık ve Vildan Yılmaz Gürel bu yıl etkinlikleri Ankara'ya taşıdı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı Meclis'te ziyaret eden Başkan Aktaş ve Bursa heyeti, 98 yıl önce mecliste alınan Puşude-i Siyah kararının tıpkıbasımı, günün anısına Yıldırım'a hediye etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da TBMM Başkanı Yıldırım'a, bir Bursa tablosu hediye ederken, basına kapalı yapılan ziyarette Bursa üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Yüce vazife

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçmişten ders almayan toplumlar için tarihin tekerrürden ibaret olduğunu hatırlatarak, “Biz geçmişimize takılıp kalmadan, geçmişten aldığımız derslerle geleceğimizi inşa ediyoruz. Bursa, yüzyıllardır sanatta, ticarette, sporda ve pek çok alanda adeta başı çeken bir şehir olmuştur. Kuruluşuna ve kurtuluşuna verilen ehemmiyet Bursa'nın Türkiye açısından ne kadar önemli bir şehir olduğunu gözler önüne sermektedir. Bursa'nın bugünkü potansiyelinin ve hangi alanlarda öncü olacağının bilincindeyiz. Tarihten kalan mirasın koruyucu ve savunucuları olarak, bu güzel şehrin bayrağını her zaman en muhkem kalelerin burçlarında dalgalandırmak en yüce vazifemizdir” diye konuştu.