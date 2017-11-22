Karaman Dernekler Yerleşkesi açılış için gün sayıyor

Dernekleri aynı çatı altında toplayacak olan Karaman Dernekler Yerleşkesi, 5 Aralık’ta hizmete açılacak. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, açılış için hazırlanan Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde incelemelerde bulundu. Karaman Dernekler Yerleşkesi’nin bölgede birçok ihtiyaca cevap vereceğine, kente ve kentliye fayda sağlayacak bir proje olduğuna dikkat çeken Başkan Bozbey, “Nilüfer Belediyesi olarak bu tür projeleri çok önemsiyoruz. Konak Mahallesi’ndeki Dernekler Yerleşkesi inanılmaz ilgi gördü. 280 civarında derneğimiz orada hizmet veriyor.Dernekler o orada idari anlamda işlerini görürken, toplantılarını yaparak proje üretiyorlar. Karaman Dernekler Yerleşkesi de aynı şekilde derneklerin birçok meseleyi ortadan kaldıracak” dedi.

Dernekler Yerleşkesi projesinin benzerlerinin Türkiye’de artması gerektiğini belirten Bozbey, “Sivil toplumun gücüne inanıyorsak derneklerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Özellikle sosyal derneklerimize sahip çıkarsak, o zaman sivil toplumun gücünü göreceğiz. O zaman Türkiye’de demokrasi daha da yerine oturmuş olacak. Çünkü bizim bu alanlarımız, demokrasi alanlarıdır. Burada farklı düşünceler, farklı kimlikten insanların olacağı ortam oluşacak ve böylece uzlaşı kültürü, demokrasimizin gelişmesine katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Karaman Dernekler Yerleşkesi 46 dernek ofisi, yaklaşık 450 posta kutusu ve çeşitli boyutlarda 12 toplantı odası ile Bursa’da sivil toplumunun hizmetinde olacak. 300’e yakın sivil toplum kuruluşunun başvuru yaptığı Karaman Dernekler Yerleşkesi, 3 bin 700 metre karelik taban alanı ile birçok faaliyete ev sahipliği yapabilecek imkana sahip.