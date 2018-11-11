Karamollaoğlu: "Belediye başkanıyken ortaya koyduğum prensipler, bugün de olmazsa olmazım"

Bursa'da partisinin 7. Olağan Kongresinde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “1989 yılında belediye başkanlığı yaptım. Belediye başkanı olduğum zaman ortaya koyduğum prensipleri bugün de olmazsa olmaz diye şart olarak görüyorum” dedi.

Merinos Kongre ve Kültür Merkezinde Bursa 7. Olağan Kongresinde yüzlerce partiliye seslenen Karamollaoğlu, “Şimdi yerel seçimlere gidiyoruz. Seçimlere giderken arkadaşlarımızdan talebimiz şu oldu. Biz halkın teveccühünü kazacak seçilebilecek adayların belirlenmesini istiyorum. İnşallah bu yönde gereken adımlar atılacak. Biz genel partiler arası bir ittifak kutuplaşmaya da vesile olacağı ve arttıracağı için böyle bir şey doğru değildir dedik. Diğer muhalefet partileri de aynı sözleri sarf ettiler. İl, ilçe ve seçim bölgesi bazında dirsek temasları her zaman olur bu da bizim teşkilatlarımızın kendi inisiyatifleri dahilinde yürütülür. Zaman geldiğinde genel merkezde devreye girebilir. Biz aday noktasında ben 1989 yılında belediye başkanlığı yaptım. Belediye başkanı olduğum zaman ortaya koyduğum prensipleri bugün de olmazsa olmaz diye şart olarak görüyorum. Biz herkesi kucaklayacağız. Kapımız herkese açık olacak kesinlikle yolsuzluk, rüşvet ve arazi rantına prim vermeyeceğiz. Arsa rantını kendi menfaatimiz için değil yakınlarımızın menfaati için değil o ilin ve ilçenin bütünün menfaati için değerlendireceğiz. Bizim belediyeye yaklaşımımız farklı adaletten kesinlikle taviz vermeyiz, adam kayırmayız, kapımızı herkese açık tutarız” şeklinde konuştu.