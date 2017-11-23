Çalışmalarına bilimsel olarak yürütmek isteyen Karate Milli Takımı, sporcularını Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı’nda testlere soktu. Türkiye Karate Milli Takımı’nın tüm sporcuları, A Milli Takım Antrenörü Yavuz Karamollaoğlu önderliğinde Spor Hekimliği Anabilim Dalı’na geldi. Milli sporcular Prof. Dr. Bedrettin Akova ve uzman hekimler tarafından tek tek kontrollerden geçirildi.

Takım hakkında bilgiler veren Türkiye Karate A Milli Takım Antrenörü Yavuz Karamollaoğlu, 2020 olimpiyatlarında 8 sporcu kotalarının olduğunu ve bu en iyi 8 sporcuyu bulmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. 2018 ocak ayı itibariyle resmi olarak olimpiyat sürecinin başlayacağını açıklayan Yavuz Karamollaoğlu, “Takımımızı kondisyon anlamında bu sürece hazırlamaya çalışıyoruz. Uludağ Üniversitesi ile fizik, kondisyon çalışmalarını ve sporcularımızın sağlık kontrolleri noktasında birlikte çalışıyoruz. Daha önce de burada testlerimizi yaptık. Şuanda kadromuz 37 sporcudan oluşuyor. Farklı kategorilere ait sporcularımız var. Her kategoriden 2 kişi ile katılmak hakkımız var. Bu iki kişiden de biri olimpiyatlara gidecek. Bu anlayış doğrultusunda hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2018 yılında 15 tane çok ciddi maçımız var. Avrupa Şampiyonası, Avrupa Oyunları ve Dünya Şampiyonası var. Bu turnuvalardan iyi sonuçlar çıkarırsak ve madalyalar alırsak, olimpiyat oyunlarına 8 kategorinin hepsinde yer alma şansımız olacak” diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bedrettin Akova da, karate milli takım sporcularının fiziksel, kondisyon, güç, mental, reaksiyon testlerinin yanı sıra sağlık kontrollerinin de gerçekleştirildiğini açıkladı. Alınan sonuçlar ile daha önce yapılan testlerde alınan sonuçları karşılaştırdıklarını vurgulayan Akova, “Test sonuçlarına göre aradaki eksik ve gelişmiş farkları tespit ediyoruz. Eksik olanlara göre antrenman planları, iyi olanlara göre de koruyucu ve geliştirici planlar yapıyoruz. Böylelikle çocuklarımızın bireysel ve fiziksel gelişimlerini 2018 yılına aktarıyoruz. Sporcumuzu her anlamda test ediyoruz. Ayrıntılı bir grafik çıkarıyoruz ve gelişmesi için antrenörünün önüne planlamalarını da koyuyoruz” dedi.