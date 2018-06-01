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01 Haziran 2018 11:57

Karatede büyük başarı

Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Samet Karagöz, Dünya Gençler Karate Ligi 1.

Karatede büyük başarı

01 Haziran 2018 11:57

Etabı’nda üçüncü oldu.


Karate sporunun Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ile Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları programına girmesinin ardından, Dünya Karate Federasyonu’nun bu yıl hayata geçirdiği Gençler Dünya Karate Ligi’nde sezonun ilk etabı Bulgaristan’da yapıldı. 25-27 Mayıs tarihlerinde Sofya’da düzenlenen organizasyona, 73 ülkeden 1877 karateci katıldı.


‘Yıldız’, ’ümit’ ve ‘genç’ kategorilerinde yapılan maçlarda milli formayla Bursa’yı temsil eden Büyükşehir Belediyespor sporcusu Samet Karagöz, ‘yıldız erkekler’ 50 kilogram kumite maçlarında ilk turu geçti. Karagöz, ikinci turda Karadağlı rakibi Emre Saliju’yu 5-1, üçüncü turda İtalyan Nicola Guarino’yu 3-0 ile yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Alman Rami Alastal’ı 3-0 mağlup eden Karagöz, yarı finalde Rus rakibi Valeriy Fedetov’a 3-0 mağlup olarak üçüncü oldu.


Elde ettiği başarıyla adını en iyiler listesine yazdıran genç sporcu, 7-8 Temmuz tarihlerinde Hırvatistan’ın Umag şehrinde yapılacak Dünya Gençler Karate Ligi 2.Etabı’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.




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