Karatenin ‘Messi’si, Rektör Ulcay’ı ziyaret etti

Dünya Üniversiteler Karate Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve Milli Sporcusu Eray Şamdan, Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ı ziyaret etti.

BUÜ Spor Müdürü Okt. Tuncer Topsaçile Karatenin Messi’si lakaplı genç yeteneği makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, öğrencilerinin kazandığı başarılar ile gurur duyduklarını söyledi. Sporu ve sporcuyu üniversite olarak desteklemeye devam edeceklerini belirten Ulcay; “Akademik yaşam ile birlikte kültürel ve sportif alanlarda da aktif olan gençlerimiz hem daha iyi yetişmiş oluyor hem de üniversitelerin başarı katsayısını yükseltiyor. Türkiye’nin en iyi 10 üniversitesi arasına girmesini hedeflediğimiz Uludağ Üniversitesi’nin her alanda başarılarıyla öne çıkması bizlere ayrı bir mutluluk ve gurur veriyor. Ulusal ve uluslararası alanda üniversitemizin marka değerini arttıran ve prestijini yükselten bu dereceler, spora ilgi duyan öğrencilerin üniversitemizi tercih etmelerine de neden olmaktadır. Uludağ Üniversitesi’nin adını zirveye yazdıran öğrencimiz Eray Şamdan’ı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi

Kariyerinde çok sayıda şampiyonluk gören ve Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandıran Eray Şamdan ise katkı ve desteklerinden dolayı Rektör Ulcay’a teşekkür etti. Eray, bundan sonraki hedefinin Tokyo Olimpiyatları’na katılmak olduğunu söyledi.