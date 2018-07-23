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23 Temmuz 2018 11:16

Karateye ‘Büyükşehir’ imzası

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, ‘Uluslararası Turkish Open Karate Turnuvası’nda topladığı madalya ve kupalarla göz doldurdu.

Karateye ‘Büyükşehir’ imzası

23 Temmuz 2018 11:16


32 ülkeden bin 83 sporcunun iştirakiyle 13, 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde İstanbul Esenler Hakkı Başar Spor Salonu’nda yapılan organizasyonda; Büyükşehirli sporcular, oynadıkları maçlarla göz doldurdu. Büyükşehir Belediyesporlu oyuncular, turnuva kapsamında toplamda 6 altın, 2 gümüş ve 12 bronz madalya elde etti. Esin Şahin, Beyza Atalay, Özlem Hastürk ve Tuba Efe’den oluşan ‘Genç Bayanlar’ takımı şampiyon olurken; Hakan Çelik, Can Aslan, Erhan Bakan ve Duhan Gümüş’ten oluşan ‘Genç Erkekler’ takımı ise takım halinde üçüncülüğü aldı.


Turnuvanın ardından Büyükşehirli sporcular, Bursa’ya kupa ve madalyalarla dönmenin gururunu yaşadı.




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