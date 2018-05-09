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09 Mayıs 2018 14:01

Karavan tutkunları İznik’te bir araya geldi

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen yüzü aşkın karavan tutkunu Bursa’nın İznik ilçesinde buluştu.

Karavan tutkunları İznik’te bir araya geldi

09 Mayıs 2018 14:01


Hayriye Yıldız ile Murat Emir’in kurduğu ve 25’inin üzerinde üyesi bulunan ‘Bir Tutkudur Karavan’ grubu İznik’te buluştu. Göllüce Köyü’nde Emrah Kılıç’ın kurduğu ‘La Cabana’ kamp, çadır ve piknik alanında düzenlenen ve 3 gün süren faaliyete, Türkiye’nin çeşitli vilayetlerinden gelen karavan tutkunları katıldı.


Aileleriyle birlikte katılan karavan tutkunları, 3 gün boyunca gönüllerince eğlenme imkânı buldu. Hediye çekilişi de yapıldı. Çeşitli firmaların verdiği hediyeler, yapılan çekilişle kampa katılanlara dağıtıldı. Karavan tutkunları, yanan kamp ateşi başında da saatlerce sohbet ederek, yaşadıkları maceralarını birbirlerine anlattı.




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