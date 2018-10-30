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Karavancıların Yenişehir çıkarması

Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği (BTKKD) üyeleri, karavanları ile Bursa’nın Yenişehir ilçesini ziyaret etti.

Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği (BTKKD) üyeleri, karavanları ile Bursa'nın Yenişehir ilçesini ziyaret etti.


50 karavan ile Yenişehir'e gelen BTKKD üyeleri, ilçede karavanları ile gezdi. Karavan tutkunlarına ilçe sakinleri ilgi gösterdi. Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “İlçemize gelen karavan sevdalıları ile yemekte bir araya geldik. Karavanları gezme fırsatımız oldu. Hiç bir insan yoktur ki böyle bir karavana sahip olmaz arzusu içinde olmasın. Gelecekte tabii ki bizim hedeflerimizden birisi de bu. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Hayriye Yıldız, “Belediye başkanımıza bu güzel misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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