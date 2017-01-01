Karda 3 günlük esaret sonrası akılalmaz kurtuluş

Bursa’da yeni aldıkları bağ evinde tipide mahsur kalan baba ve oğlunu 3 gün sonra AFAD ekipleri kurtardı. Akılalmaz kurtuluş baba ve olunun şarjı biten cep telefonlarını söktükleri araba aküsü ile şarj edip internetten AFAD ekiplerine ulaşması neticesi gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Osmangazi İlçesi Emek Mahallesinde ikamet eden baba Şuayip Arslan (60) ile oğlu Kadem Arslan (29), 3 gün önce Uludağ’ın eteklerindeki Gökçeören Köyü kırsalında satın aldıkları bağ evini incelemeye gitti. Geceyi bağ evinde geçiren baba ve oğlu gece boyunca devam eden kar ve tipi nedeniyle bağ evinde mahsur kaldı. Sabah dışarıya çıktıklarında her yerin karla kaplı olduğunu fark eden baba ve oğlu yakınlarına haber vermek istedi. Ancak o sırada sadece Kadem Arslan’da bulunan cep telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle kimseye ulaşamadı. Bir gün boyunca birileri gelir ümidiyle bekleyen baba ve oğlu gelen kimse olmayınca paniğe kapıldı. Bu sırada teknisyen olan oğul Kadem Arslan’ın aklına aracın aküsünü söküp telefonu şarj etmek geldi. Uzun süren uğraşın ardından telefonu bir miktar şarj eden Kadem Arslan, internete bağlanıp AFAD Bursa şubesinin telefonuna ulaştı. Mahsur kaldıklarını ve bulundukları yeri tarif eden Arslan, yardım beklediklerini söylediği sırada telefon yeniden kapandı. İhbar ulaştıktan sonra vakit kaybetmeden harekete geçen AFAD Bursa ekipleri, Tırtıl tabir edilen paletli 8x8 kar arama kurtarma aracıyla 10 saatlik mücadelenin ardından bağ evinin yakınlarına ulaştı. Geri kalan mesafeyi gece karanlıkta 2 saat boyunca yürüyerek aşan ekipler gece yarısı bağ evine ulaştı. AFAD ekiplerini karşısında gören baba ve oğlu ekiplere sıcak çay ikram etti. Baba ve oğlu Tırtıl aracına bindirilerek önce köye ardında da şehir merkezine getirildi.