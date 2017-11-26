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26 Kasım 2017 12:27

Karda aç kalan hayvanlara Osmangazi şefkati

Osmangazi Belediyesi, kar yağışının aralıklarla sürdüğü Uludağ’daki sahipsiz hayvanların aç kalmaması için yol kenarlarına mama ve yem bıraktı.

Karda aç kalan hayvanlara Osmangazi şefkati

26 Kasım 2017 12:27


Osmangazi Belediyesi, Uludağ’da yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmuyor. Kar yağışı ve şiddetli soğukların başlaması ile birlikte harekete geçen ekipler, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için, Uludağ yoluna kuru mama ve yem bıraktı. Yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için de belirli bölgelere de yem koyuldu.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede yaşayan tüm canlıların yaşam hakkını gözeterek hizmet ürettiklerini söyledi. İnsanlar kadar, sahipsiz sokak hayvanların da yaşamlarını kolaylaştırmak için mücadele ettiklerini belirten Başkan Dündar, “Kar yağışının başlamasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için yiyecek yardımı yapıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, kış ayları süresince periyodik şekilde başta Uludağ yolu olmak üzere, ilçemizin dört bir yanında bu yardımları yapacak. Ekiplerimiz aynı zamanda kulak küpesi bulunmayan köpekleri de toplayarak, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi’nde bakıma alıyor. Aşıları, bakımları ve kısırlaştırma işlemleri yapılan hayvanlar tekrar alındıkları yerlere bırakılıyor. Bu yardımlarımız kış sonuna kadar devam edecek” dedi.




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