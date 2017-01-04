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04 Ocak 2017 18:10

Karda yaban hayvanlarına yiyecek bırakıldı

Karda yaban hayvanlarına yiyecek bırakıldı

04 Ocak 2017 18:10

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kar sebebiyle aç kalan yaban hayvanları için ormanlık alana yiyecek bırakıldı.
İnegöl Belediyesi, Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Orman İşletme Müdürlüğü ve İnegöl Doğal Hayatı İyileştirme Derneği (İDOHA) iş birliği ile yabani hayvanlar için ormana yiyecek bıraktı. Ormanlık alanda yapılan çalışmaya katılan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, herkesi bu konuda hassasiyete davet etti. Aktaş, “Tahtaköprü yolu üzerinde hayvanlara yiyecek bıraktık. Yabani hayvanlara bırakılan yiyeceklerinin tamamını bu komisyondaki arkadaşlar temin etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şartları görüyorsunuz. Bu bölgelerde gruplar halinde hayvanları gördük. Hayvanlar gerçekten aç ve yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Bunun akabinde şehre inmek durumunda kalıyorlar. Ben herkesin yapabileceği bir şey olduğuna inanıyorum” diye konuştu.



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