Kardelen kestane şekeri ailesi iftar yemeğinde buluştu

İlka Şekerleme Fabrikası’nda bu yıl 7. kez düzenlenen yemekte, sade bir menü ile orucunu açan konuklar bolca sohbet etme ve kaynaşma imkanı buldu. İftar yemeğine katılan misafirlerini karşılayan firma sahipleri Demet Ünlü ve Mümin Akgün, geleneksel hale getirdikleri iftar buluşmasında oruçlarını çalışanları ve bayileri ile birlikte açmanın mutluluğunu yaşadı. İlka Şekerleme Genel Müdürü ve firma ortağı Mümin Akgün, iftar yemeğinin, çalışanlar ve bayileri arasındaki bağları güçlendirdiğini ve kaynaşma fırsatı sunduğunu dile getirdi.

Firma ortaklarından Demet Ünlü de, gösterişten uzak huzur dolu bir ortamda iftar açtıklarını ifade ederek, iftar yemeğinin çalışanların ve bayilerin firma ile daha sağlıklı ilişkiler kurmasına katkı sağladığını söyledi.