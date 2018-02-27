Kardelen’e gıda mühendislerinden tam not

Konuklarını ağırlayan İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, Bursa’ya özgü kestane şekerini iç pazara Kardelen ve Yaylacık markası ile Avrupa pazarına da Cardelion markası ile sunduklarını söyledi. Akgün, 1991 yılında kestane şekeri satmak maksadıyla kurdukları firmalarının 1994 yılında Hürriyet Mahallesi’nde üretime başladığını ve 2007 yılında da Yaylacık Sanayi Sitesi’ndeki bugünkü modern tesisine taşındığını belirtti. Üretim sırasında ileri teknoloji kullandıklarını vurgulayan Akgün, “Gıda insan sağlığını doğrudan ilgilendiren bir sektör olduğu için üretim sırasında çok titiz davranıyoruz. Hijyen ve kalite ilk önceliğimizdir” dedi.

Mümin Akgün, kendilerine ait 21 mağazanın yanı sıra bayilikleri aracılığı ile tüm Türkiye’ye satış yaptıklarını belirtti. 5 kıtada 32 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerine de vurgu yapan Mümin Akgün, Suudi Arabistan’da halen 3 olan mağaza sayılarını yakında 4’e çıkaracaklarını da belirterek, “Her yıl yaptığımız ilave yatırımlar ile üretim kapasitemizi arttırıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız ile ürün gamımızı genişletiyoruz. Bursa temalı ambalajlarımızı ile şehrimizin tanıtımına katkı sunuyoruz. Yurt içi ve dışında katıldığımız fuarlarda Bursa kestane şekerini tüm dünyaya tanıtıyoruz ve tonlarca kestane şekerini bu fuarlarda standımıza gelen ziyaretçilerimize ikram ediyoruz. Halen yaptığımız üretimin yüzde 10’unu ihraç ediyoruz. Hedefimiz ihracatımızı daha arttırarak ülkemiz ekonomisine ve istihdama katkı yapmaktır. Firmamızda 150 kişiye doğrudan, yaklaşık 3 bin kişiye de dolaylı olarak istihdam sağlıyoruz” diye konuştu.

Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Lale Yıldız da, kısa süre önce seçilen yeni yönetim kurulu olarak kurumsal ziyaretlere tatlı bir başlangıç yapmak istediklerini, ilk ziyareti Kardelen Kestane Şekerini üreten İlka Şekerleme tesislerine yaptıklarını söyledi.

Lale Yıldız, Türkiye’de gıda konusunda ilgisiz kesimlerin verdikleri hatalı bilgiler ile halkı yanlış yönlendirildiğine de dikkat çekti. Özellikle bazı tıp hekimlerinin bilimsellikten tamamen uzak açıklamalar yaparak toplumda korku oluşturduklarına vurgu yapan Başkan Yıldız, “Oysa herkes kendi uzmanlık alanında konuşmalıdır. Gerçek dışı açıklamalarla toplumu tedirgin etmek doğru değildir. Gıda teknolojisi, gıdaları güvenilir hale getirir. Teknolojinin insanlara zararlı gıdaları yedirmek için kullanıldığını söylemek akıl tutulmasıdır. Bilime inanıyorsak, şehir efsanelerini bırakıp sadece bu işin uzmanlarına kulak vermeliyiz. Halkımızdan ricamız, medyada gerçek dışı açıklamalar ile şöhret olmak isteyenlerin söylediklerine itibar etmemeleridir” ifadelerini kullandı.

İlka Şekerleme tesislerine yaptıkları ziyaretten olumlu yönde etkilendiklerini de vurgulayan Lale Yıldız, tesiste ileri teknoloji kullanıldığını, gıda güvenliği ve hijyen konusunda oldukça titiz davranıldığını gözlemlediklerini de söyledi. Yıldız “Böyle tesislerin artması en büyük arzumuzdur. Bursa’ya özgü kestane şekerinin üretimindeki titizlikleri, dünya çapında tanınması için çaba harcamaları, ülke ekonomisine sağladıkları katma değer ve gıda mühendisi istihdamına verdikleri önemden dolayı teşekkür ederiz” dedi.