Kardeş katili olmuştu, hakkındaki karar yeniden değişti

Bursa'da kardeşini öldürmek suçundan yargılanan sanığın cezası Yargıtay tarafından ‘takdir indirimi' yapılmadığı gerekçesiyle bozuldu.

Olay 2014 yılında Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. 26 yaşındaki Gökhan Çotur, uyuşturucu parası yüzünden tartıştığı kardeşi Hasan Çotur'u 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü ve cesedini de ormanlık alana attı. Hasan Çotur'un cesedi köpeklerini aramaya çıkan 2 arkadaşın fark etmesiyle bulundu ve olaydan sonra Gökhan Çotur yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Çotur hakkında müebbet hapis cezası verildi. Karar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatının mahkemeye katılmaması gerekçesi ile Yargıtay tarafından bozuldu.

Yeniden yargılanan Çotur hakkında bu sefer ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, fakat Yargıtay kararı takdiri indirim yapılmadığı gerekçesi ile yeniden bozdu. Hakkındaki karar ikinci kez bozulan Gökhan Çotur tekrar yargılandı. Mahkeme heyeti, takdiri indirim yaparak sanığa müebbet hapis cezası verdi.