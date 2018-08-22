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22 Ağustos 2018 19:38

Kardeş kavgasında kan aktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki kardeş arasında çıkan kavgada, bir kişi silahla yaralandı.

Kardeş kavgasında kan aktı

22 Ağustos 2018 19:38


Olay, İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi’nde meydana geldi. 31 yaşındaki Eyüp D., iddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan 42 yaşındaki ağabeyi Ferit D.’yi Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde bulunan internet kafesinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında iki kardeş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Kavga sırasında Eyüp D. belindeki silahla ağabeyini sol bacağından vurdu. Bacağına kurşun isabet eden Ferit D. kanlar içinde kaldı. Yaralı şahıs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren Eyüp D. ise kısa süre içerisinde emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.




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