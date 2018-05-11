Kardeş şehir Kekava’dan Başkan Bozbey’e ziyaret

Nilüfer 17. Uluslararası Spor Şenlikleri’ne katılmak için Bursa’ya gelen Nilüfer Belediyesi’nin kardeş belediyeleri, dostluk içinde müsabakalarını tamamladı. Letonya’daki kardeş şehir Kekava Belediye Başkanı Viktorija Baire ve beraberindeki heyet, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret etti. Halk Evi’ndeki ziyarette Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Yalçın Işıkyıldız, Nazlı Yazgan ile Adil Kayaoğlu, Kekava Belediyesi’nden Dace Crule, Linda Zake, Kristine Danovska yer aldı.

Mustafa Bozbey, kardeş şehir ilişkilerinin önemine işaret etti. Nilüfer Belediyesi’nin kalite ve yönetim sistemleri hakkında Kekava Belediyesi heyetine bilgiler veren Başkan Bozbey, EFQM Mükemmellik Modeli ile Nilüfer Belediyesi’nin Avrupa’da ödül aldığının altını çizdi.

Nilüfer Belediyesi’nin bütün işlerinin yazılı, takip edilebilir, şeffaf, hesap verilebilir ve denetlenebilir durumda olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Vatandaşlardan gelen taleplere geri dönüşlerin 6 saat içinde yapılması mecburi. Geçen yılki ortalamamız 3,5 saat. Bunları tamamen yönetim sistemi uygulamasıyla başardık. Bu konuda birçok kurum ve kuruluşa örnek teşkil ediyoruz ve onlarla bilgilerimizi paylaşıyoruz. Eğer bir sistem olmazsa, kurumlar yönetilemez hale gelir” dedi.

Kardeş şehirlerle ortak projeler üretmek istediklerini belirten Başkan Bozbey, “Bu sayede birlikte yapacağımız bir proje Avrupa Birliği’nden de destek alabilecek, aynı zamanda hem Kekava, hem Nilüfer’de uygulanabilecek. Aynı zamanda kültürler arası bağ da oluşmuş olur” şeklinde konuştu.

Başkan Bozbey, iki belediye arasında personel değişim programı yapılarak, projelerin yerinde incelenebileceğini, farklı uygulamaların ortaya çıkabileceğini de sözlerine ekledi.

Kekava Belediye Başkanı Viktorija Baire de, Nilüfer’in modern bir şehir olduğunu belirtti. Baire şöyle konuştu:

“Gördüklerime göre siz mükemmel bir durumdasınız. Sizin mükemmelliği yakalama yolculuğunuz, sizin açınızdan iyi bir rekabet olacak. Kendi kendinizle yarışmak, sizi mükemmelliğe götürecek. Belki kardeş canlısı projeleriniz arasında bu mükemmellik modeli de olur.”

Ziyaretin ardından Başkan Mustafa Bozbey, Kekava heyetine belediye binasını ve Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı’nı gezdirdi.