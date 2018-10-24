Kardeşi, Halisdemir'in adının verildiği tesisleri gezdi

Şehit Ömer Halisdemir'in 7 kardeşinden biri olan Soner Halisdemir, Bursa'nın Gemlik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve Ömer Halisdemir'in adının verildiği parkı, bulvarı ve aile sağlığı merkezini ziyaret etti.

Niğde Garnizon Komutanı Mehmet Emin Altan ve Kiledere Belediye Başkanı Selami Yılmaz'ın da eşlik ettiği ziyarette, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Avcı ve Özel Kalem Müdürü Halil İbrahim Atış'ın yanı sıra Ömer Halisdemir Aile Sağlığı Merkezi'nin doktorları ile sağlık personelleri de hazır bulundu. Ziyaretin ardından konuşan Soner Halisdemir, “Gemlik Belediyesi'ne, başkanımız Refik Yılmaz'a, Gemlik halkına, ailem ve şahsım adına can u gönülden şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada çok farklı duygular yaşadık. Burada şehidine sahip çıkan, tarihine, geçmişine ve 15 Temmuz'a sahip çıkan bir ilçe var. Sağ olsunlar, var olsunlar” dedi.

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Avcı da, “15 Temmuzun en önemli isimlerden birisi olan şehidimiz Ömer Halisdemir'in adını meclisimizin aldığı kararla bu bölgede yaşatmak istedik. Başta başkanımız olmak üzere meclisimize ve halkımıza teşekkür ediyoruz. Hem caddemize, hem parkımıza, hem de sağlık ocağımıza, şehidimizin ismini verdik. Böyle bir şehidi, böyle bir evladı yetiştiren ailemize çok teşekkür ediyoruz. Bizlere haklarını helal etsinler. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır” diye konuştu.