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08 Ocak 2017 10:42

Karın ağırlığına dayanamayan ağaç araçların üzerine devrildi

Karın ağırlığına dayanamayan ağaç araçların üzerine devrildi

08 Ocak 2017 10:42

Bursa’da kar yağışı birçok cadde ve sokağa ulaşımı engellerken, kardan devrilen ağaç iki aracın hasar görmesine yol açtı.
Bursa’da son yılların en yoğun kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Şehir merkezinde belediye ekiplerinin çalışmalarıyla ana arterlerde sıkıntı yaşanmazken, mahalle ve sokak aralarında ise ulaşım zorlukla sağlandı. Araçlar sokak aralarında ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da sokakta yürümekte zorlandı. Bursa Anadolu Erkek Lisesi kapısındaki ağaç ise park halindeki iki aracın üzerine devrildi. Cadde kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, belediye ekipleri yaptığı çalışmayla ağacı parçalayarak araçların üzerinden kaldırdı. Araçlar kullanılmaz hale gelirken, sahipleri ise gözlerine inanamadı.



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