Karla kesintisiz mücadele sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında kapanan 64 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 132 araç ve 320 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında kardan kapanan 64 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında gece kapanan Büyükorhan’da 3, Gemlik’te 5, Gürsu’da 2, İnegöl’de 6, İznik’te 11, Karacabey’de 4, Keles’te 1, Kestel’de 4, Mudanya’da 2, Mustafakemalpaşa’da 7, Nilüfer’de 6, Orhaneli’nde 6, Orhangazi’de 2, Osmangazi’de 4 ve Yenişehir’de 1 mahallenin yolu trafiğe açtı.

Yetkililer şuanda Bursa genelinde ulaşıma kapalı yol bulunmadığını söyledi.