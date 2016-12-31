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31 Aralık 2016 13:25

Karla mücadele sürüyor

Karla mücadele sürüyor

31 Aralık 2016 13:25

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyunca kapanan 152 mahalle yolunu trafiğe açtı. Bursa’da halen kar nedeniyle kapalı yol bulunmuyor.
Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 132 araç ve 320 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında dün gece kardan kapanan 152 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında gece kapanan Büyükorhan’da 7, Gemlik’te 8, Gürsu’da 2, Harmancık’ta 5, İnegöl’de 17, İznik’te 5, Karacabey’de 7, Keles’te 18, Kestel’de 9, Mudanya’da 6, Mustafakemalpaşa’da 16, Nilüfer’de 10, Orhaneli’nde 25, Osmangazi’de 4 ve Yenişehir’de 13 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Halen Bursa genelinde kar nedeniyle ulaşıma kapalı yol bulunmuyor.



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