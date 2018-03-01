Karlar üzerinde piknik

Mudanya Klas Spor Kulübü’nün minik sporcuları, zirvede renkli görüntüler oluşturdu. Öğrenci ve velilerden oluşan 60 kişilik grup, Uludağ’da kar üzerinde mangal keyfi yaptı. Kar topu oynayan öğrenciler, eşsiz Bursa manzarasını da izlemeyi ihmal etmedi. Mudanya Klas Spor Kulübü Başkanı Necati Şimşek, 2018 yılı sezonunda hem sporcuların moral ve motivasyonu açısından, hem de değişik bir gün geçirme açısından geleneksel hale getirilen kar pikniğini daha nice seneler gerçekleştirmek arzusunda olduklarını söyledi.