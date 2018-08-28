Karoseri sektörü UR-GE ile dünyaya açılacak

Projenin tanıtım ve istişare toplantısında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay iş dünyası olarak ihracat yapmak zorunda olduklarını belirterek, “UR-GE projeleri ile firmalarımızı ihracata yönlendiriyoruz. Maksadımız ihracat yolculuğunda sektör temsilcilerimizin uyum içinde hareket etmelerini sağlamak” dedi.

Kurumsallaşma çalışmaları ve yurt dışı tanıtım faaliyetleri ile sektörlerin dünyaya açılmasına öncülük ettiklerini belirten Burkay, “Projelerimizde yer alan firmalarımızın ihracat performansları ve çalışma kararlılığı, bakanlığımızın UR-GE projeleri için her bir kuruma tanıdığı 10 proje hakkı sınırlamasını kaldırmasında da belirleyici oldu” diye konuştu.

Sınırlamanın kaldırılması sonrasında yeni UR-GE projeleri için çalışmaya başladıkları bilgisini veren Başkan Burkay, “Oda olarak UR-GE konusunda Türkiye’deki en uzman kurumuz. Hedefimiz toplamda 20 UR-GE projesine ulaşmak ve sektörlerimizin ihracat potansiyellerini en üst düzeyde artırmak. Bu kapsamda katma değeri yüksek sektörler arasında yer alan karoseri sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız için de UR-GE projemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

Karoseri sektörünün potansiyeli büyük

Bursa’nın karoseri sektöründe Türkiye’nin önde gelen kentlerinden biri olduğunu ve sektörde faaliyet gösteren çok sayıda yetenekli firma bulunduğuna dikkat çeken Başkan Burkay, UR-GE desteğinin sektör için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. İş dünyası olarak ihracat yapmak zorunda olduklarını belirten Burkay konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Uluslararası arenada çok büyük rakiplerimiz var. Bu noktada Oda olarak arayüz görevi üstlenerek ihracat yolculuğunda sektör temsilcilerimizin uyum içinde hareket etmelerini sağlıyoruz. Ortak akıl, ortak vizyon ve ortak strateji ile firmalarımız uluslararası pazarlarda çok daha rekabetçi olacaktır”.

4,5 milyon dolar kaynak

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyetleri gibi etkinliklerde kullanılmak üzere bakanlık tarafından toplam 4,5 milyon dolarlık destek sağlandığını söyledi. Karoserinin özel el işçiliği ve ustalık isteyen bir sektör olduğunu kaydeden Koçaslan, bilhassa Avrupa Birliği ülkelerinin sektörde faaliyet gösteren firmalar için önemli bir pazar olabileceğine dikkat çekti.

BTSO Meclis Üyesi Haluk Sami Topbaş ise sektörün güç birliği yapması ve dünyada marka haline gelebilmesi adına UR-GE projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı, firma temsilcilerinin görüşlerini belirtmesinin ardından sona erdi.