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27 Ağustos 2018 00:20

Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

Gemlik’te karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı.

Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

27 Ağustos 2018 00:20

Şahıs olay yerinde feci şekilde can verirken otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.


Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesi Engürücük Mahallesi İstanbul yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs karşıdan karşıya geçmek isterken bir otomobil çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Kazanın ardından araç plakası ve kimliği belirlenemeyen şahıs olay yerinden kaçtı. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda şahsın hayatını kaybettiğini bildirdi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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