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Karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarptı

Bursa’da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir kadına otomobil çarptı.

Bursa'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir kadına otomobil çarptı.


Kaza, bugün öğle saatlerinde Şehreküstü Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yaya geçini kullanarak karşıdan karşıya geçmek isteyen E.Ç. isimli kadına 16 FA 422 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile baygınlık geçiren E.Ç. çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kenara çekildi. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralı kadını Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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