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Karşıya geçerken otomobil çarptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ana yoldan karşıya geçer bir otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ana yoldan karşıya geçer bir otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.


Alınan bilgiyle göre kaza, Bursa-Ankara yolu Mesudiye köprüsünde meydana geldi. İnegöl'den Avarlar kavşağına doğru seyir halinde olan Ersan M. idaresindeki 16 JHB 04 yönetimindeki otomobil, Mesudiye köprüsüne geldiği sırada alt geçitte bulunan yaya geçidi yerine ana yolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sedat P.'ye (38) çarptı. Çarpmanın etkisiyle orta refüjdeki alana düşen Sedat P. ağır yaralandı. Yaralı şahsa çarpan sürücü ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler yaralıya müdahale ederek ambulansla İnegöl devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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