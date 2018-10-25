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Kart kopyalayan Bulgarlar tutuklandı

Bursa’da ATM’lere kart kopyalama aparatı koyarak vatandaşların kartlarını kopyalayan Bulgaristan uyruklu 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa'da ATM'lere kart kopyalama aparatı koyarak vatandaşların kartlarını kopyalayan Bulgaristan uyruklu 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Bursa Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ayrı banka ATM'sine kart kopyalama aparatı yerleştirdikleri ve çok sayıda vatandaşın kartını kopyaladıkları tespit edilen 5 Bulgar şahıs güvenlik kameralarına yansıyan Bulgaristan bankasına ait kartla yakayı ele verdi. Siber polisi tarafından yapılan baskınla Eskişehir'de gözaltına alınan 5 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 kişi savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece banka ve kredi kartlarını kötüye kullanma suçundan tutuklandı.

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