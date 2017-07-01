Kasası açılan kamyondan zeytinler yola saçıldı

Sabah saatlerinde İznik’ten Orhangazi istikametine giden zeytin yüklü kamyonun Kuruköprü yakınlarında viraja girerken kasası açıldı. Zeytin yüklü kasalar yola saçıldı. Zeytin kasaları, bu sırada Orhangazi istikametinden gelen Cengiz S’nin kullandığı özel otomobilin ön tamponunu kopardı. Yola dökülen zeytinler yolu kayganlaştırırken, oradan geçen bisiklet sürücüleri zor anlar yaşadı. Jandarmalar trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Kayganlaşan yol itfaiye ekipleri tarafından yıkanırken, Karayolları ekipleri mıcır döktü.