Katı atıktan elektrik üretilecek

‘Sağlıklı bir çevre’ hedefiyle Bursa’nın daha yaşanabilir bir kent olması yolunda yatırımlarını bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, İnegöl Katı Atık Depolama Alanı’nda bulunan deponi gazından enerji elde edecek. Bursa’nın her alanda sağlıklı bir şehir olması için çevre yatırımlarına özellikle önem verdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, metan gazından elektrik enerjisi üretimini hedefleyen tesisin yapımına başlandığını söyledi. Başkan Aktaş, çalışmanın detaylarını anlatarak, “Bursa, çok güzel, yeşiliyle, çevresiyle, doğal güzellikleriyle önemli bir kent. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu kentin temiz havasına, suyuna, değerlerine sahip çıkmamız gerektiğini bilincindeyiz. Bu bakış açısından hareketle, İnegöl’de katı atık depolama alanında inşaatına başlanan proje ile deponi gazının içinde bulunan ve karbondioksite göre 21 kat daha zararlı olan metan gazının sebep olduğu sera etkisinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. İnşaat çalışmalarının hızlıca tamamlanacağı tesiste 2018 yılının sonuna kadar elektrik üretimine başlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Yaklaşık 4 milyon dolara mal olacak proje neticesinde, saatte 1,2 Mw/saat elektrik üretimi sağlanacak. Proje ilerledikçe üretimin 2,4 Mw/saate ulaşacağı tesisten yaklaşık 10 bin konutun elektrik ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Katı atıkları da ekonomiye kazandıracak projenin ihalesi, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yap, işlet, devret modeliyle yapıldı ve tesis için de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından ön lisans verildi. Tesis üretime başladığında üretilen elektrik UEDAŞ‘a satılacak, yüzde 57,3 pay ve kira geliri Büyükşehir Belediyesi’ne 23 yıl boyunca ödenecek.

Deponi gazı, katı atığın içerisindeki organik atığın anaerobik ortamda ayrışması sonucu oluşan doğal bir yan üründür. Tahminen yarı yarıya metan ile karbondioksit gazlarından ve azot bileşikleri, organik kükürt, oksijen, su buharı gibi az miktarda organik bileşikler ile inorganik bileşiklerden oluşur. Deponi gazının içindeki metan gazı, enerji üretim tesisinde sistemin tasarım ve verimliliğine bağlı olarak tahmini % 30-40 oranları arasında yakalanır ve su ile karbondioksit formuna dönüştürülür.