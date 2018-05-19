Katliamın yaşandığı evde yas hakim

Cinayet işlendiği sırada hastanede olduğu için kurtulan ve olayın meydana geldiği eve giremeyen anne Sabure Sakin kapı önünde oturarak, "Pamuklarım gitti" diye ağıt yaktı. Hamza Sakin’in çocukluk arkadaşı ise; "Maddi durumu yerindeydi, böyle bir şey yapması için bir sebebi yoktu. 3 yıldır psikolojik tedavi görüyordu" dedi.

Mudanya ilçesinde yaşayan Hamza Sakin dün lise öğrencisi kızı Rümeysa (18) ile oğlu Süleyman’ı (15) alarak birkaç gün önce eşinin de gittiği Evciler köyüne gitti. Yaşadığı psikolojik hastalıklar nedeniyle ilaç tedavisi gördüğü öğrenilen Hamza Sakin, iftar vakti babası, 2 çocuğu ve eşini öldürdü.

Olay yerinde hayatını kaybeden 4 kişinin ardından, cinayetin işlendiği evde yas hakim. Olay esnasında kolu kırıldığı için hastanede olan anne Sabure Sakin cinayeti öğrendiği gibi taburcu olarak köye geldi. Evine giremeyen Sabure Sakin’i köy sakinleri kapının önünde yalnız bırakmadı. Sabure Sakin evinin önünde dakikalarca "Pamuklarım gitti, torunlarım gitti, kocam gitti, gelinim gitti. Hanem kapandı" diye ağladı.

Cinayeti işleyen Hamza Sakin’in çocukluk arkadaşı Sinan Akal olayla ilgili konuştu. Akal, cinayetin iftardan sonra işlendiğini öğrendiklerini, Hamza Sakin’i çocukluğundan bu yana tanıdığını ve böyle bir şey yapacak biri olmadığını ifade ederek, "Çocukluk arkadaşımdı. Böyle bir şey nasıl yaptı anlamadık. İftardan sonra olay olmuş. Ailesiyle ilişkileri iyiydi, maddi durumu iyiydi, cinayet işleyecek insan değildi. Psikolojik tedavi görüyordu, son 3 yıldır içine kapanmıştı, kimseye bir şey anlatmıyordu. Yakın bir zamanda herhangi bir kavga gürültüsüne de şahit olmadık. Hepimiz çok üzgünüz, ölenlere Allah rahmet eylesin" diye konuştu.