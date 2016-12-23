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23 Aralık 2016 16:10

Kavgaya karışınca karakola götürülen İranlının üzerinden uyuşturucu çıktı

Kavgaya karışınca karakola götürülen İranlının üzerinden uyuşturucu çıktı

23 Aralık 2016 16:10

Bursa’da İran vatandaşı bir kişi, kavgaya karışınca karakolluk oldu. Üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilen İranlı şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İranlı 31 yaşındaki Behzad F. (31) merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Metro İstasyonu’nda kavgaya karıştı. Kavganın ardından Çarşı Polis Karakolu’na götürülen şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar eroin ve metamfetamin ele geçirildi. Bunun üzerine şüpheli gözaltına alındı. Behzad F.’nin merkez Nilüfer ilçesi Görükle semtindeki günlük evlerde kaldığı ve uyuşturucuyu İstanbul’dan aldığı öğrenildi.
Ayrıca Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmalarında Aytaç S. (27) ve Veysel Ö.’nün (26) uyuşturucu sattıklarını belirledi. Merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi’nde bir araç içerisinde 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden 1 adet silah, bir miktar metamfetamin, esrar ve bonzai ele geçirildi.
3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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