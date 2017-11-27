Kayak tutkunlarına müjde

Bir haftadır devam eden kar yağışı nedeniyle yeterli kar seviyesine ulaşan birinci bölgedeki pistler açılırken, 2’nci bölgedeki pistlerin ise 15 Aralık tarihinde açılacağı belirtildi.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ sezona erken başladı. Son bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz gelinliğini giyen Uludağ’da hafta sonu tatilcileri düşünülerek pistler erken açıldı.

Seçkin otellerin bulunduğu birinci bölgede bulunan Yazıcı ve Beceren pistleri hafta sonu kayak tutkunlarını ağırladı. Öte yandan, kar seviyesinin istenen düzeye gelmediği ikinci bölgedeki pistlerin ise 15 Aralık’tan itibaren hizmete gireceği öğrenildi. Birinci bölgedeki pistler resmi açılışa kadar hafta sonları hizmet vermeye devam edecek.

Zirveden muhteşem görüntüler

Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden olan Uludağ, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. 2543 metreyle Marmara bölgesinin en yüksek noktası olan Bursa Uludağ kar yağışının ardından beyaza bürünürken, drone ile oteller bölgesi ve zirve görüntülendi. Önümüzdeki haftalarda açılması planlanan kış sezonu öncesi kaymak isteyenler ise soluğu Uludağ’da aldı.