Bursa-Bandırma karayolu kayan tırlar sebebiyle trafiğe kapandı.

Bursa’nın Karacabey ilçesi ile Balıkesir’in Bandırma ilçesi arasında ulaşımın sağlandığı karayolu, yoğun kar ve buzlanma sebebiyle yaşanan tır kazalarıyla trafiğe kapandı. Bugün öğleden sonra saat 15.00 sıralarında kayan tır ve kamyonlar sebebiyle kapanan karayolu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karacabey Belediyesi, AFAD ve Karayolları ekipleri tarafından zaman zaman araçların çekilmesiyle ulaşıma açıldı. Ancak Bursa karayolu Manyas sapağında saat 21.00 sıralarında bir tırın yoldan çıkması sonucu trafik yeniden kapandı. Ekipler, yoldan çıkarak yolu kapatan tırı kurtarmak için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının 70 cm’e ulaştığı, hava sıcaklığının ise eksi 5 dereceyi bulduğu bölgede Bursa AFAD ekipleri yolda mahsur kalan sürücülere ve yolculara bin 200 kişilik kumanya dağıttı. Trafik ekipleri, Karacabey ve Bandırma’dan araçların çıkışına izin vermiyor. Uzun yola çıkanlar için ise Karacabey Belediyesi kapalı spor salonunu hazır hale getirdi.

Ekiplerin yol açama çalışmaları sürüyor.