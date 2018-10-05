Kayhan Köftecisi ‘Yükselen Yıldız' ödülünün sahibi oldu

Bursa'da, Gastronomik Derecelendirme Sistemi (YEDY) tarafından yapılan araştırma ve değerlendirmede, Eker Meydan'daki Kayhan Köftecisi, ‘Yükselen Yıldız' ödülüne layık görüldü.

Dünya'da önemli bir yere sahip olan Türkiye Gastronomisi'nin hizmet standartlarını yükseltmek ve gurme restoranların belirlenmesi için 2014 yılında Gastronomik Derecelendirme Sistemi (YEDY) kuruldu. YEDY tarafından kimlikleri gizli tutulan müfettişler, Türkiye'nin 81 ilinde belirledikleri restoranları gezdi. Eker Meydan'da Kayhan Köftecisi'ni de değerlendiren müfettişler, gerek tereyağlı lokum eti, gerek satır köftesi ve sunumu ile 'Yükselen Yıldız' ödülüne layık gördü. 1977'lı yıllarda tarihi Kayhan çarşısında dedelerinin başlattığı lezzet hikâyesini devam ettiren Orçun ve Ceyhun kardeşler, 2014 yılından beri yeni yerlerinde lezzetlerini müşterileriyle buluşturuyor.

Türkiye'de sadece 10 restorana verilen ‘Yükselen Yıldız' ödülü Marmara bölgesinde sadece Kayhan Köftecisi'ne verildi. Gurme müfettişler, restoranlarda yemeklerin tadına, servis hizmetine ve menüsüne bakarak derecelendirdiği 600 restoranı bir kitapta derledi. Bu kitap Türkiye'nin gastronomi haritası oldu.