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02 Aralık 2017 10:54

Kayıkları traktör gibi kullanıyorlar

Bursa’nın balıkçı kadınlarıyla meşhur beldesi Gölyazı’da, bugünlerde tekneleriyle balık yerine odun taşıyanları görenler şaşırıyor.

Kayıkları traktör gibi kullanıyorlar

02 Aralık 2017 10:54

Her evin önünde bir kayık bulunan Gölyazı’da vatandaşlar ekmek teknelerini adeta traktör gibi her işlerinde kullanıyor.


Bursa’nın 30 kilometre batısında, üç tarafı Uluabat gölüyle çevrili Gölyazı, tarihi mekanların yanı sıra balıkçılık yapan sakinleriyle de dikkat çekiyor. Geçim kaynağının yüzde 90’nını gölden kazanan köyde her evin önünde bir balıkçı teknesi görmek mümkün. Kış aylarının gelmesiyle birlikte köy halkı, kışlık yakacak odunlarını sandalları ile taşıyarak ormandan temin ediyor. Sabahın erken saatlerinde yola koyulan köylüler gölü balıkçılık ve turlarda kullandıkları sandal ile geçerek incir ve zeytin ağaçlarının kurumuş dallarını evlerine taşıyor.


55 yaşındaki Ali Oktay, yaklaşık yarım gününü alan tehlikeli yolculuğunu İHA’ya anlattı. Oktay, “Bu kayıkları biz traktör gibi kullanıyoruz. Çiftçinin nasıl traktörü varsa bizim de kayıklarımız var. Kışlık odunumuzu dağdan getiriyoruz. Yiyecek, içecek getiriyoruz, balık tutuyoruz. Sandal turları yapıyoruz. Sabah 5 buçuk ile 6 buçuk arasında kalkıyoruz kayığa binip gölü geçiyoruz. Orada zeytin ve incir odunlarımız var. Onları alıp geliyoruz. Kış olduğu için yakacak odunumuzu buradan temin ediyoruz" dedi.


Odun dışında balık avladığını, balık olmadığı zamanlarda ise gölde tekne turu yaptırıp para kazanmaya çalıştığını anlatan Ali Oktay, "Doğduğumuzdan beri kayık üstündeyiz. Gölden çıkan balıklar turna, sazan, İsrail çapağı, kızılkanat, yayın türleri. Allah’a şükür gölümüzde bereket var. Akmasa da damlıyor. Her gün saat 12.00’de kooperatifimiz balık mezadı yapıyor. Balıkları mezatla satıyoruz” şeklinde konuştu.




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