Kayınbirader cezaevine, enişte toprağa

Olay Karacaahmet Mahallesi’nde dün sabaha karşı 05.00 sıralarında meydana geldi. 2 çocuk babası Bülent Söken (40), 20 yıllık eşinin evi terk etmesi üzerine traktör tamircisi kayınbiraderi İlhan U’ya (35) gidip yardım istedi. Eşini ve çocuklarını çok özlediğini ve eve geri dönmelerini isteyen Söken, karısı eve döndüğü takdirde her şeyin daha güzel olacağına ve eşinden her şey için özür dileyeceğine dair kayınbiraderine söz verdi. İlhan U., bunun üzerine eniştesi Bülent Söken’e yardımcı olmayı kabul etti ve kız kardeşini eve dönmeye ikna etti. Söken’in eşi, kısa bir süre sonra geçimsizlikten dolayı yeniden evi terk etti. Bunun üzerine Bülent Söken, yanına annesini de alarak, yeniden kayınbiraderinin Karacaahmet Mahallesi’ndeki evine gitti.

Eşinin evi terk etmesinden kayınbiraderini sorumlu tutan Bülent Söken, kayınbiraderi ile tartışmaya başladı. Tarafların tartışması kısa bir süre sonra kavgaya döndü. Kayınbirader İlhan U, tabancasıyla eniştesi Bülent Söken’i kurşun yağmuruna tuttu. Söken olay yerinde hayatını kaybederken, kayınbirader ise polise teslim oldu. İlhan U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bülent Söken, bugün Hotanlı Camii’nde kılınan cenaze namazını müteakip Hotanlı Mahallesi’ndeki kabristana defnedildi.