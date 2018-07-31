Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 10:01

Kayıp 2 liseli genç ormanlık alanda bulundu

Ailesi ile pikniğe giden 2 lise öğrencisi ormanda gezintiye çıktıktan sonra kayboldu.

Kayıp 2 liseli genç ormanlık alanda bulundu

31 Temmuz 2018 10:01

Arama kurtarma ekipleri lisesi gençleri kurtarmak için seferber olurken, kaybolan gençler 3 saatlik çalışmanın ardından bulundu.


Olay Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Fidyekızık mesire alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uyanık ve Çelik aileleri piknik yapmak için ormanlık alana gitti. Sinan Uyanık (15) ve Güray Çelik (15) ailelerine haber vererek akşam saatlerinde ormanlık alanda gezintiye çıktı. Yaklaşık 2 saat geçtikten sonra dönmeyen liseli gençlerin ailesi kendi çabaları ile çocuklarını bulamayınca jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Kayıp Sinan ve Güray için arama çalışmaları başlatan 30 kişilik JAK, AFAD, YAK arama kurtarma ekipleri yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kayıp gençlere ulaştı. Sağlık durumları iyi olan 2 genç ailelerinin yanına dönmek isterken kaybolduklarını, çok korktuklarını söylerken, arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    34°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç