Kayıp 2 liseli genç ormanlık alanda bulundu

Arama kurtarma ekipleri lisesi gençleri kurtarmak için seferber olurken, kaybolan gençler 3 saatlik çalışmanın ardından bulundu.

Olay Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Fidyekızık mesire alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uyanık ve Çelik aileleri piknik yapmak için ormanlık alana gitti. Sinan Uyanık (15) ve Güray Çelik (15) ailelerine haber vererek akşam saatlerinde ormanlık alanda gezintiye çıktı. Yaklaşık 2 saat geçtikten sonra dönmeyen liseli gençlerin ailesi kendi çabaları ile çocuklarını bulamayınca jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Kayıp Sinan ve Güray için arama çalışmaları başlatan 30 kişilik JAK, AFAD, YAK arama kurtarma ekipleri yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kayıp gençlere ulaştı. Sağlık durumları iyi olan 2 genç ailelerinin yanına dönmek isterken kaybolduklarını, çok korktuklarını söylerken, arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.