Kayıp alzheimer hastası için arama kurtarma ekipleri seferber oldu

Yaklaşık 15 saattir bulunamayan kadın için ekipler ve köylüler seferber oldu.

Olay Bursa’nın Keles ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğlen saatlerinde kızı ile beraber tarlaya giden alzheimer hastası Gülsüm Bozkuş (85) bir anda ortadan kayboldu. Annesi bir süre dönmeyince köyün kameralarına baktıran kız annesinin kaybolduğunun farkına vardı. Yaşlı kadın için seferber olan köylüler kendi imkanları ile bulamayınca arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen NAK, AFAD, JAK, BAKUT, AKUT, YAK, ANDA Asil Çelik arama kurtarma ekipleri alzheimer hastası Gülsüm Bozkuş’u bulmak için arama çalışması başlattı. Yaklaşık 15 saattir kaybolan yaşlı kadının herhangi bir izine ulaşılamadı. Arama çalışmalarına Jandarma köpek timi ve köylüler de katıldı. Ekipler çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.