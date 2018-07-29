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29 Temmuz 2018 13:57

Kayıp çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde gece saatlerinde kaybolduğu öğrenilen 8 yaşındaki Fevzi Can Alpaslan’ın cansız bedeni denizde bulundu.

Kayıp çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

29 Temmuz 2018 13:57


Bursa’nın Gemlik ilçesinde 8 yaşındaki Fevzi Can Alpaslan, evinin önünde oynarken bir anda ortadan kayboldu. Alpaslan ailesi tüm çabalarına rağmen 8 yaşındaki çocuklarını bulamayınca olayı güvenlik görevlilerine bildirdi. Hem ilçe halkı hem de güvenlik güçlerinin bulunması için tüm gece seferber olduğu minik Fevzi Can’ın şort ve tişörtünün belediye iskelesinde bulunmasının ardından aramalara bu bölgede ağırlık verildi. İlçe emniyet müdürlüğünün dronlarla gözetleme yaptığı deniz yüzeyinde sahil güvenlik ve deniz polisi dalgıçları da arama yaptı.


Sahil güvenlik dalgıç ekiplerinin deniz dibinde yaptıkları yarım saatlik aramanın ardından minik çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.


Babası Erkan Alpaslan ve çok sayıda akrabası ile vatandaşların gözyaşları arasında denizden çıkartılan Fevzi Can cenaze aracına konularak Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Fevzi Can Alpaslan’ın vefatı ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.




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