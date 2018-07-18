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18 Temmuz 2018 00:08

Kayıp engelli kıza tecavüz iddiasında 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde geçen 4 Temmuz tarihinde ortadan kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli G.

Kayıp engelli kıza tecavüz iddiasında 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı

18 Temmuz 2018 00:08

U. adlı kıza, Bursa’nın İnegöl ilçesinde barakada tecavüz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen 9 kişiden 4’ü tutuklandı.


Çanakkale Çan’daki evinden çerez almak için çıktıktan sonra ortadan kaybolan G.U., Eskişehir’de polisler tarafından bulunarak annesi S.U.’ya teslim edildi. G.U.’nun, rahatsızlanması üzerine yanında duran tır ile Bursa’nın İnegöl ilçesine gittiğini ve burada 9 kişinin kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek başına gelenleri anlattığı annesi, kızıyla birlikte İnegöl’de jandarmaya şikayette bulundu.


Soruşturma başlatan jandarma, G.U.’yu, aracıyla ormanlık alandaki hayvan çiftliğinde bulunan barakaya götürüp tecavüz ettiği iddia edilen C.Y. ve 8 arkadaşını gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye arka kapıdan alındı.


Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen toplam 9 kişiden 5’i E.G., T.G., İ.A., S.B. ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Y.K. adli kontrol şartı ile serbest kalırken Uğur C., Emir K. ,Ali K., Ayhan Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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