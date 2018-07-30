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30 Temmuz 2018 13:02

Kayıp genç arazide ölü bulundu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, cuma akşamından beri kendinden haber alınamayan genç, arazide ölü olarak bulundu.

Kayıp genç arazide ölü bulundu

30 Temmuz 2018 13:02


Gürle Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından harmanlıkta bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, cesedin, cuma akşamından bu yana ailesinin kendisinden haber alamadığı 25 yaşındaki K.Ö’ye ait olduğunu tespit etti. K.Ö’ye ait 16 VV 314 plakalı otomobile ise bölgeye yakın bir yerde park halinde bulundu. Arkadaşları, gencin en son cuma akşamı yanlarından ayrıldığını ifade etti. Olay yerinde fenalık geçiren gencin ailesini vatandaşlar güçlükle teskin edebildi.


Adli tabip tarafından yapılan incelemelerde ise ceset üzerinde herhangi bir darp ve kesi izine rastlanılmadı. K.Ö’nün cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi. Bölgede incelemeye devam eden ekipler, arazide uyuşturucu içiminde kullanılan düzenekler ele geçirdi. K.Ö’nün kesin ölüm sebebi ise adli tıp kurumun da yapılacak otopsi sonrası belli olacak. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.




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