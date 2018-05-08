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08 Mayıs 2018 13:53

Kayıp kızları kaçıran üç kadından biri annesi çıktı

Bursa’da bir hafta önce üç kadın tarafından kaçırılan 6 yaşında Munteha ve 4 yaşında Meys adındaki iki kız çocuğu, İstanbul’da annelerinin evinde bulundu.

Kayıp kızları kaçıran üç kadından biri annesi çıktı

08 Mayıs 2018 13:53


Suriyeli Muhammed Nouha’nın bir hafta önce evde olmamasını fırsat bilip çocukları alıp kaçan yüzleri kapalı üç kadından birinin annesi Merve Kutdur olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, baba Nouha’yı sabah saatlerinde başka bir numaradan arayan anne Kutdur’un, "Çocuklarım bende ama sana göstermeyeceğim, sakın buraya gelme" dediği öğrenildi. Baba Nouha da emniyete giderek tekrardan şikayetçi oldu. Fakat Suriye’de halen resmi nikahlı oldukları için savcılık çocukların annede kalmasına karar verdi. Bunun üzerine babanın bu işin peşini bırakmayacağını ve İstanbul’da kızlarını aramaya devam edeceğini söylediği öğrenildi.




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