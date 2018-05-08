Kayıp kızları kaçıran üç kadından biri annesi çıktı

Suriyeli Muhammed Nouha’nın bir hafta önce evde olmamasını fırsat bilip çocukları alıp kaçan yüzleri kapalı üç kadından birinin annesi Merve Kutdur olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, baba Nouha’yı sabah saatlerinde başka bir numaradan arayan anne Kutdur’un, "Çocuklarım bende ama sana göstermeyeceğim, sakın buraya gelme" dediği öğrenildi. Baba Nouha da emniyete giderek tekrardan şikayetçi oldu. Fakat Suriye’de halen resmi nikahlı oldukları için savcılık çocukların annede kalmasına karar verdi. Bunun üzerine babanın bu işin peşini bırakmayacağını ve İstanbul’da kızlarını aramaya devam edeceğini söylediği öğrenildi.