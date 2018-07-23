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23 Temmuz 2018 09:43

Kaykaycılar, Milli Takım için kıyasıya yarıştı

Türkiye Kaykay Milli Takımı’na seçilmek isteyen kaykaycılar, 2018 Yılı Sokak Stili Disiplini yarışmasında kıyasıya yarıştı.

Kaykaycılar, Milli Takım için kıyasıya yarıştı

23 Temmuz 2018 09:43


Bursa Osmangazi Belediyesi’nin Türkiye’nin ilk uluslararası standartlardaki kaykay parkında Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen 2018 Yılı Sokak Stili Disiplini yarışması nefesleri kesti. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Manisa, Kütahya, Kayseri gibi Türkiye’nin her yerinden gelen farklı yaş gruplarındaki kaykacılar kıyasıya yarıştı. Yarışmalarda sporcular derece almanın yanı sıra Türkiye Kaykay Milli Takımı’na girip, Türk bayrağını olimpiyatlarda dalgalandırmak için ter dökecek. Her ülkeden 2 kategoride erkek ve kadınlar olmak üzere toplam 12 sporcu olimpiyatlara katılacak.




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