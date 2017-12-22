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22 Aralık 2017 18:45

Kaymakam ve başkan muhtarlarla bir araya geldi

Bursa’nın Büyükorhan Kaymakamı Kutsal Baytak ve Belediye Başkanı Hasan Taş, ilçeye bağlı mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Kaymakam ve başkan muhtarlarla bir araya geldi

22 Aralık 2017 18:45


Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen mahalle muhtarları toplantısına Kaymakam Kutsal Baytak, Belediye Başkanı Hasan Taş, daire amirleri ve halk katıldı. Kaymakam Kutsal Baytak, muhtarlara ve kurum amirlerine taleplerini iletti. Baytak, hizmetlerinin sunumunda kalitenin arttırılması, kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasını istedi. Baytak, vatandaş memnuniyeti, insan odaklı hizmet anlayışının tesis edilmesi, kamu hizmetlerinde tasarruf ve verimliliğin arttırılması, hizmet sunumunda varsa aksayan yönlerin tespiti ve giderilmesi, emniyet ve asayiş hizmetlerinin devamlılığının sağlanması konularına da dikkat çekti.




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